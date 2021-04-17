На видео показали уничтожение цели российским беспилотником-камикадзе

Эксперты отметили, что оружие подлетает к цели на скорости до 300 километров в час, поэтому спастись от него почти невозможно.

Дрон-камикадзе запускают с катапульты. В нём также установлен электродвигатель. Дрон может похвастаться двойным Х-образным оперением. Оно улучшает манёвренность и устойчивость аппарата при пикировании. Вес снаряжённого дрона-камикадзе составляет 12 килограммов.