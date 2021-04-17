Наука и технологии
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На видео показали уничтожение цели российским беспилотником-камикадзе
Поразил джип и пулемётную точку
В сети опубликовали видео, на котором показано боевое применение российского беспилотника-камикадзе «Ланцет». Он ударил по террористам в Сирии.
«Российская газета» уточняет, что беспилотник-камикадзе применяется уже несколько лет. На видео «Ланцет» поразил движущийся джип с боевиками и их пулемётную точку. Пулемётчик хоть и услышал звук летящего беспилотника, но не успел скрыться.
Эксперты отметили, что оружие подлетает к цели на скорости до 300 километров в час, поэтому спастись от него почти невозможно.
Дрон-камикадзе запускают с катапульты. В нём также установлен электродвигатель. Дрон может похвастаться двойным Х-образным оперением. Оно улучшает манёвренность и устойчивость аппарата при пикировании. Вес снаряжённого дрона-камикадзе составляет 12 килограммов.