На видео показали уничтожение ракетой советского танка в Сирии

Сообщается, что в сирийский танк могли попасть противотанковой управляемой ракетой 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс». В твите, который содержит видео, написано, что на данный момент нельзя точно сказать, был ли корпус Т-55 пробит, но выглядит всё так, будет повреждения были получены серьёзные. Сообщается также, что в последнее время большое количество противотанковых управляемых ракет были запущены по режимным целям в Алеппо.

«Лента.ру» также напоминает, что ранее в январе тот же источник CalibreObscura опубликовал ролик, в котором ракета, предположительно «Конкурс», попала в танк Т-72М1 Adra Четвёртой бронетанковой дивизии Сирии.