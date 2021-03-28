На видео показали уничтожение российским беспилотником самолёта

На канале «Россия-24» вышел репортаж Александра Рогаткина «Крылатые охотники», который посвящён российским беспилотникам. Чтобы посмотреть видео, нужно перейти по ссылке. С 12 минуты там показываются кадры применения беспилотником «Орион» ракеты по цели на полигоне. Какой именно боеприпас использовался, неизвестно, пишет «Российская газета». Ясно только, что его разработали специально для этого дрона.

В итоге беспилотник в «сирийском» камуфляже попал ракетой в списанный учебно-боевой самолёт L-39 «Альбатрос». Дроном управляли оператор, он находился в 60 километрах от цели. Сама атака была совершена с высоты 1,5-3 километра.

Отмечается, что «Орион» уже прошёл боевые испытания в Сирии.