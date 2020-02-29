На видео показали уничтожение Турцией российского ракетного комплекса

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства находился на позиции в провинции Идлиб. Для уничтожения комплекса турецкие Военно-воздушные силы (ВВС) направили беспилотник. «Панцирь-С1» его по каким-то причинам не заметил.

Как сообщается, сам удар наносился обычной ракетой класса «воздух-поверхность». Стоит отметить, что некоторые источники в сети считают, что в ролике показана не Сирия, а Ливия. Важно то, что «Панцири» в Ливии экспортные: страна получила их от ОАЭ.

Официальных комментариев на этот счёт пока ни от кого не поступало. Поэтому к представленной информации следует относиться критически.