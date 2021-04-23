Наука и технологии
Сегодня в 11:59
На видео показали «ураганный» взлёт американского конвертоплана
Он разрушил покрытие аэродрома
На YouTube опубликовали видео «ураганного» взлёта американского конвертоплана CV-22B Osprey. Он разметал покрытие аэродрома.
«Российская газета» пишет, что CV-22B Osprey взлетал с вертолётной площадки больницы Адденбрука в Кембридже. Во время взлёта было разрушено многослойное резиновое покрытие медицинского аэродрома. Это произошло из-за воздушных струй от винтов конвертоплана. Со стороны это всё выглядит эпично.
Пока неясно, что делал боевой конвертоплан на территории учебной больницы. Также журналистам неизвестен размер причинённого ущерба. Отмечается, что больница Адденбрука является одним из крупнейших травматологических центров на востоке Англии.
Напомним, конвертоплан CV-22B Osprey находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) США.