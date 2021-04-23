На видео показали «ураганный» взлёт американского конвертоплана

«Российская газета» пишет, что CV-22B Osprey взлетал с вертолётной площадки больницы Адденбрука в Кембридже. Во время взлёта было разрушено многослойное резиновое покрытие медицинского аэродрома. Это произошло из-за воздушных струй от винтов конвертоплана. Со стороны это всё выглядит эпично.