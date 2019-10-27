На видео показали восстание робота-солдата

Конечно же, как и в случае с прошлым видео, ситуация в новом совершенно выдуманная. Даже проект с роликами называется Bosstown Dynamics — это пародия на название американской робототехнической компании Boston Dynamics. Сделано это специально для того, чтобы запутать пользователей.

Последний ролик ребят озаглавлен как «Новый робот делает солдат устаревшими». В нём показываются тренировки андроида, во время которых он подвергается тяжёлым испытаниям. В конце ролика он сталкивается со знаменитым четвероногим роботом Boston Dynamics. На приказ убить собрата автомат не реагирует и просто убегает вместе с ним.