На видео показали высокоманёвренный бой на истребителях Су-35С

Сообщается, что манёвры проходили над Карелией. В них участвовали лётчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Военные отработали перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств. Кроме того, отрепетировали уход из-под атаки авиации условного противника.

Экипажи Су-35С также взаимодействовали с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Истребители пилотировали по заданному маршруту и аэронавигации. Тактические манёвры совершали на больших, малых и предельно малых высотах.

Недавно в ролике Минобороны России показали пуск новой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М истребителя Су-35С. На один такой самолёт может поместиться до четырёх ракет.