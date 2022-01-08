На видео показали взрыв красного сверхгиганта в космосе

Астрономам удалось наблюдать красную гигантскую звезду как раз в тот момент, когда она становилась сверхновой (так называют явление, при котором звезда резко увеличивает свою яркость). С помощью телескопа на Гавайях группа учёных начала наблюдения за красным сверхгигантом летом 2020 года. В сентябре звезда взорвалась.

Учёные рассказали, что взорвавшаяся звезда была красным сверхгигантом, масса которого примерно в 10 раз превышала массу Солнца. Объект находился примерно в 120 млн световых годах от Земли в галактике NGC 5731.

Исследователи даже показали ролик, дающий представление о том, как взрывается звезда: