На видео показали взрыв красного сверхгиганта в космосе

Наука и технологии
Сегодня в 11:11
1 мин.
На видео показали взрыв красного сверхгиганта в космосеУчёные впервые наблюдали это явление
Рано или поздно любая звезда закончит своё существование в привычном виде и останется плотно сжатым «куском» материи. Крупные звёзды перед «смертью», которая представляет собой мощный взрыв с отделением внешних газовых оболочек, превращаются в сверхгигантов. Такого недавно наблюдали учёные в течение 130 дней перед кульминацией — впервые в истории.
Астрономам удалось наблюдать красную гигантскую звезду как раз в тот момент, когда она становилась сверхновой (так называют явление, при котором звезда резко увеличивает свою яркость). С помощью телескопа на Гавайях группа учёных начала наблюдения за красным сверхгигантом летом 2020 года. В сентябре звезда взорвалась.
Учёные рассказали, что взорвавшаяся звезда была красным сверхгигантом, масса которого примерно в 10 раз превышала массу Солнца. Объект находился примерно в 120 млн световых годах от Земли в галактике NGC 5731.
Исследователи даже показали ролик, дающий представление о том, как взрывается звезда:
Источник: Space