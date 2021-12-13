На видео показали взрыв ракеты рядом с американским истребителем

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На видео показали взрыв ракеты рядом с американским истребителемЭто был самолёт, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии
Стало известно, что бойцы противовоздушной обороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) смогли перехватить истребитель F-15 американского производства Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии. По нему выпустили ракету.
Сообщается, что истребитель обнаружили с помощью тепловизионной системы. Ракета, которую по нему выпустили, принадлежала классу «земля-воздух» комплекса Fater-1. Это модернизированная версия разработанного советского зенитного ракетного комплекса «Квадрат».
В интернете даже опубликовали видео старта ракеты. После взлёта она совершила резкий манёвр и взорвалась около самолёта. Впрочем, истребитель смог отправиться в своё воздушное пространство после этого.
«Российская газета» отметила, что это уже пятый инцидент с F-15 в небе над Йеменом с марта 2015 года. Чем всё закончилось в итоге в последнем случае, пока неизвестно.
Источник: Российская газета