На видео показали взрыв ракеты рядом с американским истребителем

Сообщается, что истребитель обнаружили с помощью тепловизионной системы. Ракета, которую по нему выпустили, принадлежала классу «земля-воздух» комплекса Fater-1. Это модернизированная версия разработанного советского зенитного ракетного комплекса «Квадрат».

В интернете даже опубликовали видео старта ракеты. После взлёта она совершила резкий манёвр и взорвалась около самолёта. Впрочем, истребитель смог отправиться в своё воздушное пространство после этого.