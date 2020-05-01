На видео показали взрыв российской бомбы, имитирующей ядерную

Ролик опубликовал блогер Fighterbomber. Он рассказал об имитационной авиационной бомбе (ИАБ-500), которая предназначена для создания «ядерных взрывов» при проведении учений по работе в условиях применения оружия массового поражения. Калибр у ИАБ 500 кг. Бомба имитирует наземный ядерный взрыв.

Как пояснил Fighterbomber, устройство у ИАБ простое. Она представляет собой бочку с керосином и взрывателем. При подрыве керосин превращается в газовоздушную смесь и вспыхивает в виде грибка, который внешне напоминает ядерный.

Автор блога Fighterbomber отметил, что эта бомба — очень редкая. И поблагодарил подписчиков за предоставленное видео её применения.