На видео показали взрыв сверхновой ярче 5 млрд Солнц

Сверхновой называют явление, при котором звезда резко увеличивает свою яркость, что выглядит как вспышка. Это одна из финальных стадий эволюции некоторых звёзд.

Запечатлённая телескопом сверхновая находится в галактике NGC 2525. В NASA отметили, что выброс материи во время взрыва звезды может идти со скоростью до 6% скорости света.

Данные снимки помогут учёным лучше понять, как устроена Вселенная.