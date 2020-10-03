Наука и технологии
Вчера 22:40
На видео показали взрыв сверхновой ярче 5 млрд Солнц
Спасибо телескопу «Хаббл»
Весь 2018 год космический телескоп «Хаббл» работал со сверхновой, расположенной от нас на расстоянии в 70 млн световых лет. За это время телескоп сделал снимки, на которые попала ярчайшая вспышка объекта. Из кадров сделали 30-секундное видео. Оно позволяет посмотреть на взрыв сверхновой ярче 5 млрд Солнц.
Сверхновой называют явление, при котором звезда резко увеличивает свою яркость, что выглядит как вспышка. Это одна из финальных стадий эволюции некоторых звёзд.
Запечатлённая телескопом сверхновая находится в галактике NGC 2525. В NASA отметили, что выброс материи во время взрыва звезды может идти со скоростью до 6% скорости света.
Данные снимки помогут учёным лучше понять, как устроена Вселенная.