На видео показали загрузку российской баллистической ракеты «Авангард» в шахту

Именно там соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) перевооружается на новый комплекс. Напомним, «Авангард» оснащается гиперзвуковым блоком, что даёт новые возможности военным. Впервые о комплексе рассказал Владимир Путин в 2018 году. Он сравнил «Авангард» с «огненным шаром» и «метеоритом».

По ролику Минобороны видно, что пусковая шахта для комплекса прикрыта толстой броневой плитой, которую по размеру можно сравнить с детской площадкой. Транспортно-пусковой контейнер с ракетой устанавливают вертикально и опускают в шахту. Конструкция имеет систему охлаждения ядерного заряда. Крышка шахты затем закрывается.