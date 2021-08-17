На видео показали занимающихся паркуром роботов

Наука и технологии
Сегодня в 18:06
На видео показали занимающихся паркуром роботовЭто Atlas от Boston Dynamics
Boston Dynamics опубликовала новое видео со своими человекоподобными роботами Atlas.
В ролике показано, как роботы успешно проходят полосу препятствий для паркуристов. Два Atlas перепрыгивали с возвышенности на возвышенность, бегали по узким балкам и даже смогли сделать обратное сальто. Выглядели движения роботов даже, пожалуй, слишком изящно.
В компании, впрочем, утверждают, что это не монтаж, что на разработку потребовались месяцы. Инженеры испытали таким образом способность роботов сохранять равновесие, подстраивать поведение и координировать действия.
Boston Dynamics признала, что роботы справляются с задачей не во всех случаях. Компании всё ещё необходимо улучшать движения, которые ограничены самой природой роботов: отсутствием позвоночника и относительно слабыми соединениями в руках.