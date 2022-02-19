На видео показали запуски российских гиперзвуковых ракет

На видео показали запуски российских гиперзвуковых ракетСегодня прошли учения под наблюдением Путина
Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а в Астраханской области на полигоне Капустин Яр — практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».
Телеканал «Звезда» показал все запуски ракет в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания.
ТК «Звезда»
Помимо вышеупомянутых запустили и ракеты «Калибр», «Ярс», «Синева». Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдали за ходом учений с участием сил Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Черноморского флотов.
Как отметили в Кремле, «задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики».