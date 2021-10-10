На видео показана главная особенность российского военного беспилотника «Охотник»

Отмечается, что «Звезда» первой из всех показала работающее сопло беспилотника. Такой вид конструкции обеспечивает малозаметность аппарата в задней полусфере. В итоге повышается защищённость от ракет как с инфракрасной, так и радиолокационной системой наведения.

На видео попала испытательная модель детали, напечатанная на 3D-принтере. Такой подход позволяет сэкономить время и деньги.

Сообщается, что плоское сопло будет установлено уже на втором экземпляре С-70. Также известно, что для беспилотника собрали уже несколько двигателей в новой конфигурации. В них нет форсажной камеры. В целом, «Охотник» рассчитан на дозвуковые скорости, поэтому экономичность его двигателя важна. Двигатель у беспилотника будет установлен один, а не два, как на самолёте.