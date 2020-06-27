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На видео показаны испытания украинского «уничтожителя Крымского моста»
Ракеты Р-360
Конструкторское бюро «Луч» опубликовало видео, на котором показало испытания украинского «уничтожителя Крымского моста». Так с подачи бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова называют противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».
Ролик распространило издание «Лента.ру». На нём запечатлены испытания ракеты впервые с боевой частью. Видно, как сначала комплекс сбрасывает крышку, а затем выпускает Р-360.
Ранее утверждалось, что на этих испытаниях, которые прошли в Одесской области, ракеты поразили морские цели на расстоянии 80 километров от берега.
«Лента.ру» напоминает, что ракета Р-360 отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Ракета может лететь на высоте от трёх до десяти метров над уровнем моря.