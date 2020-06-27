На видео показаны испытания украинского «уничтожителя Крымского моста»

Ранее утверждалось, что на этих испытаниях, которые прошли в Одесской области, ракеты поразили морские цели на расстоянии 80 километров от берега.

«Лента.ру» напоминает, что ракета Р-360 отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Ракета может лететь на высоте от трёх до десяти метров над уровнем моря.