На видео попал новый российский бронированный пикап

Отмечается, что броневик довольно недорог, так как в нём используются уже проверенные серийно выпускающиеся узлы и агрегаты.

Длина автомобиля составляет 6500 мм, ширина — 2550 мм, высота — 2800 мм. Машина весит 14 500 кг. Также известно, что у машины усилена противоминная защита. Мощность дизельного двигателя составляет 360 л.с.