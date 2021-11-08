Наука и технологии
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На видео попал новый российский бронированный пикап«ВПК-Урал»
ООО «Военно-промышленная компания» выпустила ролик с новым броневиком-пикапом «ВПК-Урал».
Видео опубликовали на официальной странице «ВПК» в Facebook. Под роликом перечислили несколько фактов о бронеавтомобиле. Сообщается, что машина с колёсной формулой 4х4 может служить в качестве платформы для множество других автомобилей. Можно, например, сделать командно-штабную машину. На «ВПК-Урал» можно устанавливать оборудование связи и радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что броневик довольно недорог, так как в нём используются уже проверенные серийно выпускающиеся узлы и агрегаты.
Длина автомобиля составляет 6500 мм, ширина — 2550 мм, высота — 2800 мм. Машина весит 14 500 кг. Также известно, что у машины усилена противоминная защита. Мощность дизельного двигателя составляет 360 л.с.
Источник: Facebook