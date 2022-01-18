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На видео попал полёт американской «летающей тарелки»Это одноместное аэротакси
Американская компания Zeva провела тестовый полёт своего одноместного тейлситтера Zero, который выглядит как «летающая тарелка».
Это довольно интересный летательный аппарат. Он взлетает и садится вертикально, однако после взлёта переходит в горизонтальное положение. Таким образом человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.
На видео сначала взлёт и посадка, а затем и небольшой полёт:
Когда начнутся пилотируемые полёты, неясно. Весной 2022 года компания планирует открыть предварительные заказы на модель Zero. Первые такие аппараты будут стоить около $250 тысяч.
Тот факт, что Zero может взлетать и садиться вертикально — хороший вариант для аэротакси, ведь для него не нужна особая площадка. Сам аппарат представляет из себя диск диаметром 2,4 метра и массой 317 килограммов.
Источник: Zeva