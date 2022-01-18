На видео попал полёт американской «летающей тарелки»

Это довольно интересный летательный аппарат. Он взлетает и садится вертикально, однако после взлёта переходит в горизонтальное положение. Таким образом человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.

На видео сначала взлёт и посадка, а затем и небольшой полёт: