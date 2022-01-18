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На видео попал полёт американской «летающей тарелки»

Это одноместное аэротакси
Американская компания Zeva провела тестовый полёт своего одноместного тейлситтера Zero, который выглядит как «летающая тарелка».
На видео попал полёт американской «летающей тарелки»

Это довольно интересный летательный аппарат. Он взлетает и садится вертикально, однако после взлёта переходит в горизонтальное положение. Таким образом человек будет лететь головой вперёд и лицом вниз.

На видео сначала взлёт и посадка, а затем и небольшой полёт:

Когда начнутся пилотируемые полёты, неясно. Весной 2022 года компания планирует открыть предварительные заказы на модель Zero. Первые такие аппараты будут стоить около $250 тысяч.

Тот факт, что Zero может взлетать и садиться вертикально — хороший вариант для аэротакси, ведь для него не нужна особая площадка. Сам аппарат представляет из себя диск диаметром 2,4 метра и массой 317 килограммов.

Источник: Zeva
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