На видео попал полёт МиГ-23 и Ми-24 на предельно низкой высоте

Это не только эффектно выглядит со стороны, но и может быть полезно в условиях боя. Так самолёт и вертолёт могут незаметно для радиолокационных станций противника подобраться к нужному объекту. Стоит отметить, что такая тактика уже применялась во время боевых действий в Ливии.

В основном, МиГ-23 применялись в стране для ударов по наземным целям.