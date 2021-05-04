Наука и технологии
Сегодня в 17:28
На видео попал полёт МиГ-23 и Ми-24 на предельно низкой высоте
В Ливии
Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара показали полёты МиГ-23 и Ми-24 на предельно низкой высоте.
Полёты прошли на одной из авиационных баз под контролем Ливийской национальной армии. Многоцелевой истребитель МиГ-23 советского производства прошёл на максимальной скорости на высоте в пару метров над взлётно-посадочной полосой. Такой же манёвр совершил вертолёт огневой поддержки Ми-24.
Это не только эффектно выглядит со стороны, но и может быть полезно в условиях боя. Так самолёт и вертолёт могут незаметно для радиолокационных станций противника подобраться к нужному объекту. Стоит отметить, что такая тактика уже применялась во время боевых действий в Ливии.
В основном, МиГ-23 применялись в стране для ударов по наземным целям.