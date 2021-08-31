На видео попал проезд российского боевого робота по пересечённой местности

Как уточняет Naked Science, робот двигался полностью в автономном режиме. Это колёсная машина, хотя в экспериментах участвовали и другие роботы, в том числе гусеничный. В итоге машина шла 40 километров по полю и ещё 60 — по грунтовым дорогам и дорогам с твёрдым покрытием.

По сути, оператор лишь обозначил точку начала и окончания движения для роботизированной платформы. Также были определены несколько промежуточных точек. Двигался между ними «Маркер» самостоятельно с помощью нейронных сетей и датчиков. Также робот создал трёхмерную карту проходимости — она позволила выбирать наилучший путь.

Помимо этого, во время испытаний машина патрулировала территорию.