На видео попал следящий за российскими военными истребитель F-35

Наука и технологии
Сегодня в 14:05
На видео попал следящий за российскими военными истребитель F-35Он принадлежит Королевским ВМС Британии
Минобороны России опубликовало видео совместных учений оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) и авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в Средиземноморье. За этими учениями наблюдали третьи лица.
Экипажи российских кораблей отрабатывали отражение атак противника с воздуха. Самолёты-носители гиперзвуковых ракет в свою очередь совершали учёбные полёты в сопровождении истребителей.
На видео также мельком показан истребитель F-35B Королевских ВМС Британии в воздухе. Этот самолёт базируется на авианосце Queen Elizabeth, который ведёт боевые действия в Сирии. Британский самолёт, видимо, наблюдал за учениями.
Скриншот видео Министерства обороны России
В зарубежной прессе полагают, что и Россия, и НАТО будут пристально наблюдать друг за другом.
Напомним, недавно британский эсминец «Дефендер» вошёл в территориальные воды России в в Чёрном море.