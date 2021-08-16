На видео попал сухопутный бой Северного флота в Арктике

Если быть точнее, военные находились в районе посёлка Алакуртти. На учениях они прорвали оборону условного противника и нанесли артиллерийские удары.

Сначала арктические мотострелки совершили марш в назначенное место. Там они отрепетировали отражение атаки условного противника, а ещё преодолели условно заражённые участки территории. Одной из задач учения было отработать действия батальона при ведении огня из стрелкового оружия и боевых машин. Использовались также объекты, имитирующие бронетехнику, низколетящие воздушные цели и живую силу противника. Отмечается, что военные успешно справились с задачами.

Всего в учении участвовали более 500 бойцов и более 80 единиц техники. Применялись даже беспилотники.