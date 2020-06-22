На видео попал загадочный американский стелс-самолёт

Отмечается, что он имеет конструкцию, которая максимально снижает его радиолокационную заметность. Известно, что самолёт оснащён турбовентиляторным реактивным двигателем JT15D-5D. Он может лететь со скоростью до 0,6 Маха (735 километров в час). Топлива хватает на три часа непрерывного полёта.

Также ранее сообщалось, что во время последних испытаний упор делали на проверку покрытия «Сына Ареса». В определённых местах оно было зеркальным.