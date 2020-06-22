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На видео попал загадочный американский стелс-самолёт
«Сын Ареса»
Недавно стало известно о том, что в США прошли испытания летательного аппарата проекта 401 «Сын Ареса». Этот загадочный американский стелс-самолёт попал на видео.
Блогеры засняли «Сына Ареса» в пустыне Мохаве, которая располагается на юго-западе Соединённых Штатов Америки. Видео длится всего 11 секунд, но за это время вполне можно убедиться, что в кадр попал именно самолёт проекта 401.
Отмечается, что он имеет конструкцию, которая максимально снижает его радиолокационную заметность. Известно, что самолёт оснащён турбовентиляторным реактивным двигателем JT15D-5D. Он может лететь со скоростью до 0,6 Маха (735 километров в час). Топлива хватает на три часа непрерывного полёта.
Также ранее сообщалось, что во время последних испытаний упор делали на проверку покрытия «Сына Ареса». В определённых местах оно было зеркальным.