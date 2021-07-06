На видео попал залповый огонь береговой обороны по надводным целям

Наука и технологии
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На видео попал залповый огонь береговой обороны по надводным целямИспользовалась модификация советских «Градов»
В Египте провели учения Qader-2021. В их рамках применили 122-мм реактивные системы залпового огня. Они ударили по надводным целям.
«Российская газета» опубликовала видео прошедших маневров. На нём запечатлены РСЗО типа RL-21. Это 30-ствольная версия советских БМ-21 «Град». Она выполнена на шасси средних артиллерийских тягачей АТС-59Г.
Раньше оружие в основном задействовали для обстрелов сухопутных целей. Теперь же их стали использовать для миссий «земля—море». Пока только во время учений.
Журналисты отмечают, что российская армия тоже использует «Грады» для береговой охраны. Также на базе БМ-21 был создан самоходный реактивный бомбомётный комплекс ДП-62 «Дамба». Он может применяться для уничтожения диверсантов и небольших подводных лодок.