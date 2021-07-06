На видео попал залповый огонь береговой обороны по надводным целям

Раньше оружие в основном задействовали для обстрелов сухопутных целей. Теперь же их стали использовать для миссий «земля—море». Пока только во время учений.

Журналисты отмечают, что российская армия тоже использует «Грады» для береговой охраны. Также на базе БМ-21 был создан самоходный реактивный бомбомётный комплекс ДП-62 «Дамба». Он может применяться для уничтожения диверсантов и небольших подводных лодок.