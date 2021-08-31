На видео попал запуск талибами* трофейного вертолёта США

Отмечается, что талибы заполучили один из крупнейших парков таких вертолётов в мире. На других видео также видно, что к боевой машине подвешен человек за стальной трос. Таким образом талибы якобы патрулируют Кандагар.

Ранее СМИ сообщили, что у «Талибана» оказалось большое количество американской военной техники. Это и самолёты, и вертолёты, и артиллерийские установки, и стрелковое оружие, и боеприпасы, и сенсоры ночного видения, и тепловизоры. Некоторые источники говорят, что сейчас талибы вооружены лучше, чем многие армии стран мира.