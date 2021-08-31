На видео попал запуск талибами* трофейного вертолёта США

Наука и технологии
Сегодня в 12:24
На видео попал запуск талибами* трофейного вертолёта СШАUH-60 Black Hawk
В сети опубликовали видео с полётом американского вертолёта UH-60 Black Hawk, который «Талибан» (*организация, запрещённая в России) получил в качестве трофея.
Талибы подняли вертолёт в воздух. Вертолёт Black Hawk UH-60 летал над Кандагаром.
Отмечается, что талибы заполучили один из крупнейших парков таких вертолётов в мире. На других видео также видно, что к боевой машине подвешен человек за стальной трос. Таким образом талибы якобы патрулируют Кандагар.
Ранее СМИ сообщили, что у «Талибана» оказалось большое количество американской военной техники. Это и самолёты, и вертолёты, и артиллерийские установки, и стрелковое оружие, и боеприпасы, и сенсоры ночного видения, и тепловизоры. Некоторые источники говорят, что сейчас талибы вооружены лучше, чем многие армии стран мира.