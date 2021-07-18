На видео попал засекреченный новейший российский истребитель

Ожидается, что на МАКС-2021 истребитель покажут с выпущенными шасси и в полноразмерном объёме.

Про новый самолёт известно, что он сможет уничтожать наземные и морские цели, в том числе британский эсминец Defender. Также истребитель будет развивать сверхзвуковую скорость и получит малую радиолокационную заметность. Ранее новинку назвали конкурентом американскому F-35 пятого поколения. Её премьера состоится 20 июля. Специалисты считают, что демонстрация самолёта «произведёт эффект разорвавшейся бомбы».