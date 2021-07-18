На видео попал засекреченный новейший российский истребитель

Наука и технологии
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На видео попал засекреченный новейший российский истребительЕго представят 20 июля
В сети появилось видео, на котором запечатлён макет новейшего российского однодвигательного истребителя. Его должны представить на авиасалоне МАКС-2021.
Ролик опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие». Ранее этот самолёт показывали на официальных фотографиях в чехле. Тут же он демонстрируется без чехла.
Авторство: Telegram-канал «Война История Оружие»
Ожидается, что на МАКС-2021 истребитель покажут с выпущенными шасси и в полноразмерном объёме.
Про новый самолёт известно, что он сможет уничтожать наземные и морские цели, в том числе британский эсминец Defender. Также истребитель будет развивать сверхзвуковую скорость и получит малую радиолокационную заметность. Ранее новинку назвали конкурентом американскому F-35 пятого поколения. Её премьера состоится 20 июля. Специалисты считают, что демонстрация самолёта «произведёт эффект разорвавшейся бомбы».