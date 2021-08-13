На видео попала аварийная посадка американского истребителя F-22

Наука и технологии
Сегодня в 14:26
На видео попала аварийная посадка американского истребителя F-22Она прошла нормально
Истребитель F-22 из 199-й эскадрильи Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ионуйе на Гавайях. Это засняли на видео.
Данный аэропорт используется и гражданскими, и военными. Американский истребитель F-22 выполнял тренировочный полёт. Он столкнулся с аварийной ситуацией в воздухе, поэтому ему пришлось совершить незапланированную посадку.
Посадка прошла нормально. Однако техники потратили полтора часа на то, чтобы вернуть аэрофинишеры BAK-14 в рабочее состояние. Пока шли работы взлётно-посадочная полоса (ВПП) была закрыта.
Отмечается, что такая аварийная посадка с аэрофинишером — не редкость. Тем не менее, подобное видео с участием F-22 встречается нечасто.
F-22 — это многоцелевой истребитель пятого поколения. Предназначен для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника.