На видео попала аварийная посадка американского истребителя F-22

Данный аэропорт используется и гражданскими, и военными. Американский истребитель F-22 выполнял тренировочный полёт. Он столкнулся с аварийной ситуацией в воздухе, поэтому ему пришлось совершить незапланированную посадку.

Посадка прошла нормально. Однако техники потратили полтора часа на то, чтобы вернуть аэрофинишеры BAK-14 в рабочее состояние. Пока шли работы взлётно-посадочная полоса (ВПП) была закрыта.