На видео попала эвакуация аварийного беспилотника вертолётом

Сообщается, что аппарат совершил вынужденное приземление в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Отмечается, что беспилотник не получил серьёзных повреждений. Скорее всего, посадка оказалась удачной благодаря работе находившейся на борту парашютной системы.

Чтобы эвакуировать Shahed-191, вызвали транспортно-десантный вертолёт Ми-17. Он вывез аварийный беспилотник на внешней подвеске.

Стоит отметить, что Shahed-191 — это уменьшенный вариант американского дрона RQ-170. Он был посажен посаженного на территории Ирана в декабре 2011 года. Тогда местные конструкторы на основе находки создали несколько типов своих «летающих крыльев». Высота полёта Shahed-191 составляет более 7600 метров, радиус — 750 километров, максимальная скорость — 350 километров в час.