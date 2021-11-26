На видео попала китайская подлодка неизвестного типа

Наука и технологии
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На видео попала китайская подлодка неизвестного типаНовая
Китайцы провели недалеко от Шанхая ходовые испытания новой неатомной подводной лодки. Момент, когда она выходит в море, попал на видео.
Сообщается, что эта подводная лодка была построена на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Её тип неизвестен. Журналисты предположили, что это была головная подлодка нового проекта 039С. Она должна была получить воздухонезависимую силовую установку. Кроме того, её покрытие должно поглощать и рассеивать сигналы гидролокаторов. Ещё у корабля будет новый собственный сонар. Вооружаться подлодка будет противокорабельными крылатыми ракетами на основе экспортной версии российского комплекса «Калибр».
Недавно стало известно, что Тихоокеанский флот России к 2024 году получит шесть бесшумных подлодок для борьбы с вражескими кораблями и субмаринами.
Источник: Российская газета