На видео попала китайская подлодка неизвестного типа

Сообщается, что эта подводная лодка была построена на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Её тип неизвестен. Журналисты предположили, что это была головная подлодка нового проекта 039С. Она должна была получить воздухонезависимую силовую установку. Кроме того, её покрытие должно поглощать и рассеивать сигналы гидролокаторов. Ещё у корабля будет новый собственный сонар. Вооружаться подлодка будет противокорабельными крылатыми ракетами на основе экспортной версии российского комплекса «Калибр».