На видео попала неизвестная китайская подлодка

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На видео попала неизвестная китайская подлодкаЭксперты пытаются найти ответ
В сети появился ролик с новой китайской дизель-электрической подводной лодкой попала. Эксперты теперь пытаются понять, что это за субмарина.
Пока о китайской подлодке мало что известно. Источники пишут, что её параметры скромнее, чем у Type 039A. Длина субмарины, как сообщается, не превышает 50 метров. Неизвестная подлодка также является однокорпусной.
Есть предположения, что пойманная на видео субмарина была построена в качестве экспортного варианта. Похожую подлодку Китай показывал в 2017 году на оборонной выставке в Бангкоке. Это была модель S600. По длине она была похожа на запечатлённую субмарину — около 50 метров.
Сообщается, что такую подводную лодку могут купить Таиланд, Пакистан и Мьянма.
Источник: Российская газета