На видео попала неизвестная китайская подлодка

Есть предположения, что пойманная на видео субмарина была построена в качестве экспортного варианта. Похожую подлодку Китай показывал в 2017 году на оборонной выставке в Бангкоке. Это была модель S600. По длине она была похожа на запечатлённую субмарину — около 50 метров.

Сообщается, что такую подводную лодку могут купить Таиланд, Пакистан и Мьянма.