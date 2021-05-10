На видео попала новейшая российская артиллерия
«Российская газета» отмечает, что на параде состоялась первая публичная демонстрация артустановок. Их ещё даже не приняли на вооружение. Пока артиллерийские системы проходят испытания.
На параде показались 82-миллиметровый миномёт 2Б24 на шасси мотовездехода РМ-500 с колёсной формулой 6х4 и самоходный миномёт того же калибра «Дрок» на базе броневика «Тайфун-ВДВ». Отмечается, что колёсный бронеавтомобиль «Выстрел» на базе КамАЗ показывали с дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой и автоматическим гранатомётом. Этот же модуль можно было увидеть на ещё одном «Тайфун-ВДВ».
В конце прошли артиллерийские системы большого калибра: 120-миллиметровая САУ «Флокс» на шасси «Урал», самоходный миномёт 2С12А и 152-миллиметровая артустановка «Мальва».