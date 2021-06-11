На видео попала первая встреча российского истребителя с американским F-35

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На видео попала первая встреча российского истребителя с американским F-35Су-30СМ стремительно приблизился к иностранному самолёту
В сети опубликовали видео с моментом первой встречи истребителя-невидимки американского производства F-35A и российского Су-30СМ.
По ролику видно, как Су-30СМ приближается к F-35A. Последний, кстати, принадлежит итальянским Военно-воздушным силам (ВВС). Его пилот начинает маневрировать. Истребители летели некоторое время парой. Затем российский самолёт начал заходить заходить в хвост F-35A.
Как отмечает «Российская газета», истребитель F-35 далёк от полной боевой готовности и не может вести манёвренные воздушные бои. У самолёта есть более 300 известных недостатков. Су-30СМ же обладает большей тягой и скоростью, а также имеет гораздо более высокие лётные характеристики. У российского истребителя на вооружении стоят более дальнобойные ракеты, и это не единственное преимущество.