На видео попала первая встреча российского истребителя с американским F-35

Как отмечает «Российская газета», истребитель F-35 далёк от полной боевой готовности и не может вести манёвренные воздушные бои. У самолёта есть более 300 известных недостатков. Су-30СМ же обладает большей тягой и скоростью, а также имеет гораздо более высокие лётные характеристики. У российского истребителя на вооружении стоят более дальнобойные ракеты, и это не единственное преимущество.