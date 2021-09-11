На видео попала ручная буксировка танка

Случилось это в одном из полков, которые дислоцируются в штате Пенджаб. Проходил торжественный сбор воинской части, и военные решили попрактиковаться в буксировке танка Т-90С.

Они закрепили канаты на крюках, расположенных на верхней лобовой детали. За эти канаты взялись несколько десятков человек в форме, а также гражданские. Что интересно, они почти сразу смогли сдвинуть танк. Боевая машина даже прошла значительное расстояние. Это выглядит более впечатляюще, если вспомнить, что масса танка превышает 46 тонн.