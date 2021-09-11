На видео попала ручная буксировка танка

Наука и технологии
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На видео попала ручная буксировка танкаЭто сделали в Индии
Обычно танки буксируют с помощью бронированных гусеничных тягачей или специальных ремонтных эвакуационных машин. Однако в Индии решили отбуксировать боевую машину вручную.
Случилось это в одном из полков, которые дислоцируются в штате Пенджаб. Проходил торжественный сбор воинской части, и военные решили попрактиковаться в буксировке танка Т-90С.
Они закрепили канаты на крюках, расположенных на верхней лобовой детали. За эти канаты взялись несколько десятков человек в форме, а также гражданские. Что интересно, они почти сразу смогли сдвинуть танк. Боевая машина даже прошла значительное расстояние. Это выглядит более впечатляюще, если вспомнить, что масса танка превышает 46 тонн.
Первые 40 танков Т-90С были поставлены в Индию в 2001 году.