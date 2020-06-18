На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями

Портал The Drive уже проанализировал видео, перевод их материала предоставила «Российская газета». В кадр попали обломки трёх AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями. Журналисты пишут, что это лучшее на сегодняшний день изображение секретного оружия.

В обломках одной из ракет видны как минимум три лезвия, которые прикреплены к центральной конструкции ступицы. Также различимы красные сферы — пневматические аккумуляторы. Они, в принципе, входят и в базовую версию ракеты AGM-114 Hellfire.

Видео также позволяет прочесть официальную маркировку оружия: «P/N: 13707784AGM-114R-9X S/N: 2007108 Lot: MGP17K835M131». Сообщается, что буквы P / N означают «Управляемая ракета, наземная атака».

Стоит отметить, что Пентагон пока официально не подтвердил существование AGM-114R9X.