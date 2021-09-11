На видео попали северокорейские противотанковые тракторы

На параде даже прошли «коронавирусные войска» в оранжевых защитных комбинезонах и масках, пишет «Российская газета».

Также были продемонстрированы реактивные системы залпового огня (РСЗО) и противотанковые ракетные комплексы на тракторах. Сельскохозяйственные машины выкрасили в защитные цвета. Они буксировали тележки с 18-ствольными РСЗО малого калибра, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Метис» с расчётом. Отмечается, что корейский «Метис» может стрелять только назад.

Также на параде показали грузовой автомобиль ЗиЛ-130. В кузове у него сидело четыре зенитчика с ПЗРК.