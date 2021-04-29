На видео попало аварийное падение российской крылатой ракеты

Как пишет «Военное обозрение», фрегат «Маршал Шапошников» после модернизации начали вооружать «Калибрами». Эти ракеты запускали из вертикальных установок во время учений.

На видео видно, что ракета «Калибр» вышла из вертикальной пусковой установки, набрала высоту, но в какой-то момент завертелась и начала падать. Полететь в сторону цели ракета так и не смогла. Перед тем, как упасть в воду, «Калибр», судя по всему, развалилась на части.

На месте падения в воду на поверхности осталось пятно. Горение продолжилось, наблюдались даже вспышки. Фрегат же отошёл от места падения.