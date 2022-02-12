На видео попало, как бульдозер сталкивает танк с обрыва

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На видео попало, как бульдозер сталкивает танк с обрываЧтобы не мешал проезду
Сейчас Армия обороны Израиля вооружена современными танками Merkava Mk.4. Старые версии боевой машины списывают, поэтому около 600 Merkava Mk.3 находятся на хранении. В сети опубликовали видео, на котором такой танк сбрасывают с обрыва при помощи бронированного бульдозера Caterpillar D9.
Отмечается, что танк с повёрнутой вправо башней мешал проходу колонны. Именно для решения этой проблемы вызвали Caterpillar D9. Как пишет «Российская газета», первая попытка бульдозера освободить дорогу не увенчалась успехом. Сначала тяжёлый трактор начал буксовать. Но в итоге ему удалось сдвинуть танк с места.
Напомним, что программа разработки танка Merkava была утверждена в августе 1970 года, после отказа Великобритании продать Израилю танки «Чифтен».
Источник: Российская газета