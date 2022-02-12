На видео попало, как бульдозер сталкивает танк с обрыва

Отмечается, что танк с повёрнутой вправо башней мешал проходу колонны. Именно для решения этой проблемы вызвали Caterpillar D9. Как пишет «Российская газета», первая попытка бульдозера освободить дорогу не увенчалась успехом. Сначала тяжёлый трактор начал буксовать. Но в итоге ему удалось сдвинуть танк с места.