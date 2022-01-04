На видео попало, как МиГ-29 уничтожает выпущенную истребителем F-5 ракету

Эти истребители поразили цель ракетами ближнего боя Р-73. Данные тренировки прошли ещё в октябре 2021 года, но видео стало доступно только сейчас.

Мишень для МиГ-29 выпустил самолёт F-5 Tiger II. Истребители МиГ-29 вышли на перехват цели и запустили Р-73.