На видео попало, как МиГ-29 уничтожает выпущенную истребителем F-5 ракету

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На видео попало, как МиГ-29 уничтожает выпущенную истребителем F-5 ракетуТочнее имитатор ракеты
В сети опубликовали видео, на котором самолёты МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана перехватывают и уничтожают имитатор крылатой ракеты TDU-11B.
Эти истребители поразили цель ракетами ближнего боя Р-73. Данные тренировки прошли ещё в октябре 2021 года, но видео стало доступно только сейчас.
Мишень для МиГ-29 выпустил самолёт F-5 Tiger II. Истребители МиГ-29 вышли на перехват цели и запустили Р-73.
«Российская газета» напоминает, что управляемая ракета класса «воздух-воздух» Р-73 была принята на вооружение в 1983 году. Эти ракеты в сочетании с нашлемными прицельными системами «Щель» до сих пор позволяют достичь устойчивого превосходства в ближнем бою, по мнению некоторых экспертов. Высота поражения целей, летящих на скорости 2500 километров в час, составляет до 20 километров. Кроме того, Р-73 может выдерживать перегрузки до 40G.