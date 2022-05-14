На видео попало мощное солнцетрясение

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На видео попало мощное солнцетрясениеТакие события намного мощнее, чем на Земле
Космическая обсерватория солнечной динамики (SDO) НАСА зафиксировала на Солнце сейсмическую активность. Солнцетрясение прошло вместе с солнечной вспышкой 10 мая 2022 года.
Солнцетрясения подобны землетрясениям. Во время них сейсмические толчки пронизывают недра звезды. Волны могут ускоряться до 400 тысяч км/ч при прохождении через Солнце и угасать. Типичное солнечное землетрясение содержит энергию, в 40 000 раз превышающую ту, что высвободилась во время сильного землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году.
На видео ниже можно наблюдать сейсмическую активность, которая сопровождала солнечную вспышку класса X1.5.
Учёные добавили, что мы находимся в начале 25-го цикла солнечной активности. То есть активность звезды растёт. Это значит, что в ближайшее время можно ожидать больше солнцетрясений.