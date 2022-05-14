На видео попало мощное солнцетрясение

Солнцетрясения подобны землетрясениям. Во время них сейсмические толчки пронизывают недра звезды. Волны могут ускоряться до 400 тысяч км/ч при прохождении через Солнце и угасать. Типичное солнечное землетрясение содержит энергию, в 40 000 раз превышающую ту, что высвободилась во время сильного землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году.

На видео ниже можно наблюдать сейсмическую активность, которая сопровождала солнечную вспышку класса X1.5.