На видео попало падение британского истребителя с авианосца

В ролике видно, как самолёт передвигается по взлётно-посадочной полосе, а затем ныряет с рампы носом прямо в море. Также журналисты отмечают, что при детальном рассмотрении можно заметить, как в момент катапультирования парашют пилота зацепился за носовую часть истребителя.