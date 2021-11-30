На видео попало падение британского истребителя с авианосца

Наука и технологии
Сегодня в 15:27
1 мин.
На видео попало падение британского истребителя с авианосцаАвария случилась прямо во время взлёта
17 ноября стелс-истребитель F-35B Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании упал во время взлёта с авианосца Queen Elizabeth. Сегодня в соцсетях опубликовали видеозапись этого момента.
В ролике видно, как самолёт передвигается по взлётно-посадочной полосе, а затем ныряет с рампы носом прямо в море. Также журналисты отмечают, что при детальном рассмотрении можно заметить, как в момент катапультирования парашют пилота зацепился за носовую часть истребителя.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По предварительной версии, в двигатель F-35B попала заглушка от дождя, которую забыли убрать.
Сейчас самолёт лежит на дне моря. Некоторые уже опасаются, что если Россия или Китай смогут получить в свои руки фрагменты истребителя, то завладеют стелс-технологиями производителя.
Источник: Российская газета