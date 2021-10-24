На видео попало падение китайского истребителя в реку

Пока ни правительство провинции Хэнань, ни ВВС НОАК не прокомментировали этот инцидент.

Отметим, что J-10 — это многоцелевой истребитель, разработанный Chengdu Aircraft Industry. Он может нести ракеты класса «воздух-воздух», а также бомбы с лазерным наведением и противокорабельные ракеты.