На видео попало падение китайского истребителя в реку

Наука и технологии
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На видео попало падение китайского истребителя в рекуChengdu J-10S
В сети появилось видео крушения истребителя Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая Chengdu J-10S. Катастрофа случилась в провинции Хэнань.
На видео показано, как местные рыбаки заметили разбившийся самолёт у реки Цзялу. Два пилота успели катапультироваться из истребителя. Сообщается, что они не пострадали.
Также в сети опубликовали фотографию потерпевшего крушение самолёта. По ней видно, что нос истребителя явно разрушен, в то время как остальная часть его планера осталась нетронутой.
Пока ни правительство провинции Хэнань, ни ВВС НОАК не прокомментировали этот инцидент.
Отметим, что J-10 — это многоцелевой истребитель, разработанный Chengdu Aircraft Industry. Он может нести ракеты класса «воздух-воздух», а также бомбы с лазерным наведением и противокорабельные ракеты.
Источник: Taiwan News