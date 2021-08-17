На видео попало падение новейшего российского военного самолёта Ил-112В

На видео попало падение новейшего российского военного самолёта Ил-112ВСначала самолёт загорелся
Самолёт пострадал при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка. По предварительным данным, на борту находились три человека — они погибли.
В сети уже появились кадры падения самолёта, снятые очевидцами.
По ролику видно, что у Ил-112В сначала загорелся двигатель, после этого машина начала снижаться. В итоге самолёт упал в лесополосе. Далее последовал взрыв.
Уже создана спецкомиссия для выяснения причин инцидента.
Стоит отметить, что Ил-112В — это первый военно-транспортный самолёт, разрабатываемый в России после распада СССР. Он должен заменить лёгкий транспортник Ан-26. Новый самолёт выполнен по схеме высокоплана с Т-образным хвостовым оперением, у него есть турбовинтовые двигатели с шестилопастными воздушными винтами.
Для оформления использовано фото «Интерфакс»