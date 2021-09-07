На видео попало уничтожение цели российским зенитным ракетным комплексом

ЗРК выполнили пуски ракет двух типов. Ими уничтожали высокоскоростные манёвренные средства воздушного нападения условного противника. В роли целей выступали ракеты-мишени «Саман». Они подлетали с различных направлений и высот на скорости около тысячи километров в час. Кроме того, на учениях имитировали интенсивное радиоэлектронное противодействие. Тем не менее военные сработали на «отлично».

Отмечается, что эти учения стали первыми для личного состава бригады после перевооружения на комплексы Бук-М3.