На видео попало уничтожение цели российским зенитным ракетным комплексом

Наука и технологии
Сегодня в 12:41
На видео попало уничтожение цели российским зенитным ракетным комплексомБук-М3
Боевые расчёты зенитного ракетного соединения ЦВО получили новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3 и уже выполнили с них боевые пуски ракет.
Сообщается, что пуски были проведены со 100-процентной точностью. Они состоялись во время первых учений в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.
Авторство: «Звезда»
ЗРК выполнили пуски ракет двух типов. Ими уничтожали высокоскоростные манёвренные средства воздушного нападения условного противника. В роли целей выступали ракеты-мишени «Саман». Они подлетали с различных направлений и высот на скорости около тысячи километров в час. Кроме того, на учениях имитировали интенсивное радиоэлектронное противодействие. Тем не менее военные сработали на «отлично».
Отмечается, что эти учения стали первыми для личного состава бригады после перевооружения на комплексы Бук-М3.