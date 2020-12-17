Наука и технологии
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На видео сняли бой советских танков Т-34 в Йемене
Ими вооружились хуситы
В сети опубликовали видео, на котором показан бой с применением советских танков Т-34-85 в Йемене.
Как пишет «Военное обозрение», на опубликованных кадрах показано противостояние вооружённых формирований хуситов и арабской коалиции. Сообщается, что последние не могут справиться с группировкой «Ансар Аллах». Интересно, что на вооружении у хуситов самым современным оружием является то, что они взяли в качестве трофеев.
Бой с танками Т-34-85 произошёл в мухафазе (провинции) Эд-Дали, расположенной на юго-западе страны. Всё случилось в горной местности. На видео танки Т-34 появляются на отметке 2:40.
Журналисты напоминают, что ранее сообщалось о применении йеменской правительственной армии в боях против хуситов старых танков.