На видео сняли бой советских танков Т-34 в Йемене

Как пишет «Военное обозрение», на опубликованных кадрах показано противостояние вооружённых формирований хуситов и арабской коалиции. Сообщается, что последние не могут справиться с группировкой «Ансар Аллах». Интересно, что на вооружении у хуситов самым современным оружием является то, что они взяли в качестве трофеев.

Бой с танками Т-34-85 произошёл в мухафазе (провинции) Эд-Дали, расположенной на юго-западе страны. Всё случилось в горной местности. На видео танки Т-34 появляются на отметке 2:40.