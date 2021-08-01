На видео впервые показали изнутри многострадальный модуль «Наука»

Стоит отметить, что модуль «Наука» хотели запустить ещё в 2007 году, но сроки запуска неоднократно переносились по техническим причинам. Наконец модуль запустили с Байконура 21 июля. 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, однако при стыковке у модуля почему-то включились двигатели. В итоге станция совершила «кувырок» почти на 540 градусов. Чтобы исправить ситуацию, пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». В РКК «Энергия» позже сообщили, что двигатели «Науки» запустились из-за сбоя в программном обеспечении. Инцидент не принёс ущерб МКС.