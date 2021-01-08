На видео впервые показали новый китайский стратегический бомбардировщик

Показанный летательный аппарат похож на него очертаниями. Он появляется в конце ролика. Герой видео попадает в ангар, где стоит накрытый покрывалом самолёт. Военный снимает покров, и после этого нос аппарата ненадолго отражается в забрале авиационного шлема.

Журналисты отметили, что кабина пилота и общий вид китайского самолёта типа «летающее крыло» похожи на американские стратегические бомбардировщики.

«Российская газета» добавляет, что это первое официально опубликованное изображение H-20. Можно сделать вывод, что разработка бомбардировщика значительно продвинулась и в какой-то мере преодолела стадию секретности.