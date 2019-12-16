На воду спущен первый корабль для перевозки жидкого водорода

Перевозить жидкий водород — не самая простая задача. Дело в том, что молекулы вещества могут просачиваться через пробелы в атомной структуре металлического контейнера. Чтобы этого не происходило, транспортировать топливо нужно при температуре не выше -253 градусов по Цельсию.

Именно при таком условии судно Suiso Frontier перевозит жидкий водород. Длина корабля составляет 116 метров, в нём установлен вакуумный резервуар. Во время транспортировки водород будет сжат в 800 раз.

Несмотря на то, что жидкий водород считают относительно безвредным для природы видом топлива, активисты предупредили, что при перевозке его на корабле будет выделяться много парниковых газов. Ведь сам Suiso Frontier работает на дизельном двигателе внутреннего сгорания.