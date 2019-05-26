На воду спустили новый российский атомный ледокол

«Урал» начали строить в 2016 году, и вот он уже готов для спуска на воду. Ледокол будет делать проходы по Северному морскому коридору. В основном, на нём будут отправляться в плавание арктические экспедиции.

«Урал» работает на ядерной силовой установке, и потому намного мощнее дизельных ледоколов. Главное преимущество атомного морского судна в том, что оно не требует регулярной дозаправки топливом.

Первый атомный ледокол типа ЛК-60Я спустили на воду в 2016 году. В следующем он уже будет введён в строй. На сегодняшний день флот атомных ледоколов есть только у России. Все они базируются в порту Мурманска.