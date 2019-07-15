На военном параде во Франции показали летающего человека

В руках он держал винтовку. Как оказалось, это был бывший чемпион мира по аквабайку. Он «летел» на устройстве собственной разработки, прототип которого создал ещё три года назад. До этого мужчина прославился изобретением водного флайборда — доски, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды.

Новое изобретение он назвал Flyboard Air. Тот оснащён четырьмя реактивными двигателями мощностью 250 лошадиных сил. Они способны поднимать до 102 килограммов веса на высоту до 1,5 километров.

Топливо для двигателей хранится в специальном рюкзаке изобретателя. Бака на 23,3 литра хватает на 10 минут полёта. Перемещаться Flyboard Air может с максимальной скоростью 150 километров в час.