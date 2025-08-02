На Волге успешно испытали прогулочное судно с водородной установкой

Главный конструктор Андрей Обухов рассказал, что испытания помогли проверить основные системы судна и подтвердили правильность технических решений. Во время испытаний проверяли работу двигателя на разных режимах, маневрирование, рулевое управление, а также систему накопления энергии и резервное питание.

Генеральный директор ЦНИИ Дмитрий Новиков подчеркнул, что успех проекта стал возможен благодаря совместной работе разных подразделений центра.

В ближайшее время судно пройдет дополнительные тесты согласно программе, подготовленной совместно с Зеленодольским заводом и Российским классификационным обществом.