На Волге успешно испытали прогулочное судно с водородной установкой

Опубликовано 02 августа 2025, 20:001 мин.
На Волге успешно испытали прогулочное судно с водородной установкойСкоро прокатитесь
30 июля на Волге прошли успешные ходовые испытания прогулочного судна «Экобалт», работающего на водороде. Судно было создано на Зеленодольском заводе с водородной установкой, разработанной в петербургском Крыловском государственном научном центре (ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова).
Главный конструктор Андрей Обухов рассказал, что испытания помогли проверить основные системы судна и подтвердили правильность технических решений. Во время испытаний проверяли работу двигателя на разных режимах, маневрирование, рулевое управление, а также систему накопления энергии и резервное питание.
Генеральный директор ЦНИИ Дмитрий Новиков подчеркнул, что успех проекта стал возможен благодаря совместной работе разных подразделений центра.
В ближайшее время судно пройдет дополнительные тесты согласно программе, подготовленной совместно с Зеленодольским заводом и Российским классификационным обществом.